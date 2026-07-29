(ANSA) - PADOVA, 29 LUG - Un ragazzino minorenne è stato fermato dalla polizia locale di Padova, dopo essere stato notato mentre sfrecciava su un monopattino elettrico in grado di raggiungere i 70 chilometri orari. Il giovane è stato visto in via Fistomba procedere a una velocità particolarmente elevata. Alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga e ne è scaturito un inseguimento di circa due chilometri, durante il quale il ragazzo ha cercato di far perdere le proprie tracce districandosi con destrezza tra il traffico veicolare e le aree dei cantieri del Metrotram, infilandosi in passaggi preclusi alle moto di servizio. I motociclisti sono comunque riusciti a raggiungerlo e a fermarlo in sicurezza poco dopo. Dai successivi accertamenti tecnici sul mezzo è emerso che il monopattino sviluppava una potenza quattro volte superiore rispetto ai limiti di legge ed era in grado di toccare i 70 chilometri all'ora a fronte del limite massimo di 20 stabilito dal Codice della Strada. Inoltre, pur essendo dotato di contrassegno identificativo, il veicolo è risultato sprovvisto della copertura assicurativa Rca obbligatoria. Sul posto è stato fatto intervenire il genitore del minorenne, al quale sono state contestate le violazioni commesse dal figlio. Le sanzioni amministrative per le irregolarità tecniche e la velocità possono arrivare fino a 800 euro, a cui si aggiunge, per la mancanza dell'assicurazione, una ulteriore sanzione che va da 100 a 400 euro. (ANSA).