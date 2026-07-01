(ANSA) - LOS ANGELES, 30 GIU - L'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai Mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda era considerata una delle favorite per un buon percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Gli olandesi erano in vantaggio per 1-0 negli ultimi minuti di un'avvincente partita grazie a un gol di Cody Gakpo, ma hanno subito il pareggio in pieno recupero con la rete di Issa Diop. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville hanno tutti sbagliato i loro rigori. "Ieri sera ho preso la decisione di concludere il mio incarico come commissario tecnico della nazionale olandese", ha dichiarato Koeman, 63 anni, in un comunicato su Instagram. "Condividevamo tutti il sogno di fare la storia in questo Mondiale, ma non ci siamo riusciti. Nessuno è più deluso di me. Come allenatore, la responsabilità finale è mia". Koeman ha fatto riferimento ai problemi di salute della moglie Bartina, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno. "Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose più importanti del calcio", ha dichiarato. "Il calcio è stata la mia vita, ma la salute non ha prezzo. Quando una persona che ami combatte una dura battaglia, la tua prospettiva cambia". L'ex giocatore e allenatore del Barcellona, che ha allenato anche i club inglesi Southampton ed Everton, era al suo secondo mandato alla guida della nazionale olandese. Nel frattempo, i vertici del calcio olandese hanno condannato gli insulti razzisti online rivolti ai giocatori olandesi dopo l'eliminazione dal torneo. La federazione calcistica olandese ha dichiarato: "Il calcio unisce le persone, indipendentemente dall'origine o dal background. "Abbiamo assistito a reazioni online in cui i giocatori sono stati oggetto di insulti razzisti e discriminatori in seguito all'eliminazione della squadra. Tracciamo una linea netta contro questo tipo di comportamento. Razzismo e discriminazione non hanno posto nel calcio, online o nella nostra società". (ANSA).