(ANSA) - ROMA, 12 LUG - L'Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari in una gara dei quarti di finale dei Mondiali giocata a Miami. Nel primo tempo sono andati a segno il norvegese Schjelderup (al 36') e l'inglese Bellingham nel secondo minuto di recupero. Sempre di Bellingham il gol decisivo, realizzato al quarto minuto del primo tempo supplementare. In semifinale l'Inghilterra sfiderà la vincente di Argentina-Svizzera. L'altra semifinale sarà tra Francia e Spagna. (ANSA).