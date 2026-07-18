(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'Inghilterra ha vinto la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. I Tre Leoni hanno battuto i Bleus 6-4. Tutto di marca inglese il primo tempo: Rice al 3', poi Konsa al 18' e una doppietta di Saka (37' e 46') portano il parziale sullo 0-4 all'intervallo. Nella ripresa si rifà sotto la Francia con Mbappé (3' e 21') e Barcola (9'), prima che ancora Saka (42') dal dischetto porti il risultato sul 5-3. Dembélé al 51' accorcia, quindi Bellingham al 53' segna il definitivo 6-4. I Tre Leoni tornano sul podio a 60 anni dal Mondiale vinto. (ANSA).