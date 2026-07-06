(ANSA) - SAN PAOLO, 05 LUG - La Confederazione Brasiliana di Calcio (Cbf), ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale, anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali della Cbf, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un "ciclo nella normalità" fino alla Coppa del Mondo 2030, "con più calma", rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi quattro anni. "Con l'allenatore garantito per il prossimo ciclo, potremo iniziare a settembre la ricostruzione di una squadra, prendendo i lati positivi da questa Coppa e facendo gli aggiustamenti," ha detto il dirigente nella zona mista dopo la partita. Caetano ha evitato di incolpare Ancelotti per il fallimento contro la Norvegia e ha ricordato che l'allenatore è al comando da meno di un anno e mezzo e ha guidato la squadra solo in 12 partite prima della Coppa del Mondo. "Ecco perché la CBF farà l'opposto di quello che normalmente si fa. Ha già acquisito fiducia nel lavoro di Ancelotti anche prima della Coppa del Mondo", ha detto, riferendosi al recente rinnovo del contratto dell'allenatore italiano fino al 2030. "Siamo usciti dalla Coppa con la sensazione che saremmo potuti andare meglio rispetto al passato, ma ora dobbiamo andare avanti. Non invalideremo il lavoro svolto finora," ha concluso Caetano. (ANSA).