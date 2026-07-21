(ANSA) - CUNEO, 21 LUG - "Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene. Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere. Siamo qui dal 1980, non è una cosa normale. Mi sembra di vivere in un brutto, bruttissimo sogno. Però spero che molto presto possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere". A parlare all'ANSA, in gioielleria a Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese, è la moglie di Mario Roggero, Mariangela Sandrone, che ha riaperto il negozio con una delle figlie. (ANSA).