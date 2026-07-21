(ANSA) - CUNEO, 21 LUG - "Tutto ciò che prima faceva anche mio marito ce lo siamo caricato sulle spalle io e mia figlia. Oltretutto siamo anche a rischio: a mia figlia dico, oggi siamo in prima linea". A sostenerlo, riaperta oggi la gioielleria di Gallo di Grinzane di Cavour, è la moglie di Mario Roggero, Mariangela Sandrone, parlando all'ANSA. "I carabinieri? Passano - risponde -. Abbiamo il telefono che chiama continuamente, ma proprio continuamente. Infatti anche prima di uscire il telefono cellulare andava continuamente". (ANSA).