(ANSA) - UDINE, 24 NOV - L'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia ha avviato una procedura d'urgenza per assegnare una reggenza temporanea all'Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli (Udine), con effetto immediato e fino al 18 gennaio 2027. La decisione arriva dopo la mobilitazione di docenti, personale Ata e famiglie contro la dirigente. La protesta aveva coinvolto le scuole di San Daniele, Dignano, Ragogna e Rive d'Arcano, con la richiesta di rimozione della dirigente dall'incarico. Tra le contestazioni mosse dai lavoratori - e condivise dalle famiglie - figurano un clima di forti pressioni al personale, contestazioni sistematiche, blocchi amministrativi, carenze di organico e presunti problemi legati alla sicurezza. In una nota congiunta Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief ritengono che "la reggenza temporanea è un primo passo utile per ridare respiro alla scuola, ma non abbasseremo la guardia finché non sarà assicurata una prospettiva stabile e definitiva per tutto il comprensorio". La vertenza "non è mai stata rivolta contro una persona — lavoratrice della P.A. — bensì contro un'interpretazione distorta del ruolo dirigenziale". La protesta era culminata il 10 novembre con uno sciopero con l'80% di adesioni e una manifestazione a San Daniele; le famiglie avevano raccolto 2.400 firme. Il 18 novembre si era tenuto un incontro con la direttrice generale dell'Usr, Patrizia Pavatti, con sindacati, sindaci e la presidente del Consiglio d'istituto, Martina Tissino. "Accogliamo con senso di responsabilità la tempestività dell'Usr nell'avviare la reggenza, pronti a collaborare con il dirigente reggente per il bene dei nostri figli", afferma Tissino nella nota. (ANSA).