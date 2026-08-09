(ANSA) - GERUSALEMME, 09 AGO - Il piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, respinto oggi dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, rimane "l'unica via da seguire" per evitare che si ripeta l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Lo ha dichiarato il responsabile del Board istituito dal presidente Donald Trump. "L'opzione che proponiamo oggi è l'unica strada percorribile per garantire che questa tragedia non si ripeta", ha affermato Nickolay Mladenov, alto rappresentante del Comitato per la Pace per Gaza, in un'intervista all'emittente israeliana Channel 12. (ANSA).