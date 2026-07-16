(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Per favorire gli spostamenti estivi, dal 24 luglio al 7 settembre Anas sospenderà o chiuderà 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, "riducendo al minimo i disagi lungo gli itinerari a maggiore percorrenza". Lo rende noto il Mit specificando che "a presidio della rete saranno operative 2.500 donne e uomini della società, impegnati nel monitoraggio del traffico 24 ore su 24 e negli interventi di assistenza agli automobilisti". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato positivamente la scelta di Anas di "andare incontro le esigenze di milioni di italiani che si sposteranno durante il periodo estivo e ha ribadito che la sicurezza stradale resta una priorità dell'azione del Mit". In tal senso ha apprezzato la campagna "Guida e Basta", promossa da Anas insieme al Ministero e alla Polizia di Stato, che richiama a un principio essenziale: quando si guida, non ci si distrae. (ANSA).