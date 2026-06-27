(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nella notte tra il 27 e il 28 giugno, le truppe russe hanno sferrato un attacco missilistico contro Kiev. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando il Comando militare della capitale e il sindaco Vitali Klitschko. Quasi contemporaneamente al suono delle sirene, gli abitanti di Kiev hanno udito diverse forti esplosioni, almeno cinque. Il sindaco ha comunicato che in città sono operative le forze di difesa aerea e ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. (ANSA).