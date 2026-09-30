(ANSA) - ROMA, 30 SET - Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco su Kiev con missili balistici. Numerose esplosioni si sono udite nella capitale ucraina. In alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. L'aeronautica militare ucraina ha fatto scattare l'allerta per l'arrivo di missili balistici sulla città e l'antiaerea è entrata in azione. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato su Telegram che i soccorsi stanno intervenendo per un incendio in una zona residenziale del distretto di Sviatoshynskyi. L'entità dei danni non è ancora chiara. (ANSA).