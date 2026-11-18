(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Il sostegno ai minori con disabilità e alle loro famiglie deve fondarsi su finanziamenti strutturali e continuativi, superando la frammentazione degli interventi e le diseguaglianze regionali per garantire la piena ed effettiva esigibilità dei diritti su tutto il territorio nazionale". Lo afferma Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, presentando, nella sala Zuccari del Senato, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva "sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola", approvato nei giorni scorsi. È la quarta indagine conoscitiva portata a termine dalla commissione, su dieci complessivamente concluse da tutte le commissioni bicamerali del Parlamento. A scuola, dati dell'anno scolastico 2024-25, aumentano gli insegnanti di sostegno (+6%) e gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (+7%) e sale al 78 per cento la quota di docenti specializzati, ma, puntualizza Brambilla, "resta carente la copertura e ancora frequente il fenomeno della discontinuità didattica anche durante l'anno: nel 2025 il 59,7 per cento degli alunni disabili ha cambiato insegnante di sostegno. Vi sono gravi lacune nell'assistenza igienica agli alunni con disabilità e nella scuola superiore si ricorre troppo presto e troppo spesso al cosiddetto Piano educativo individualizzato (Pei) "differenziato" che porta al rilascio di un semplice attestato e non di un diploma: è solo la soluzione più comoda, non quella auspicabile". Tra le principali raccomandazioni della commissione: istituire per l'età evolutiva, un sistema informativo nazionale analogo a quello già esistente per la salute mentale dell'età adulta; proseguire l'azione per anticipare la diagnosi, l'intervento e la presa in carico; definire tempi massimi certi per l'accesso alle valutazioni diagnostiche e per l'avvio dei percorsi terapeutici e riabilitativi; consolidare le iniziative necessarie per ridurre le disuguaglianze territoriali nell'offerta, aumentare il numero e la qualificazione dei professionisti, normare la riabilitazione, rafforzare l'integrazione tra sanitario e sociale e tra il pubblico e il privato. (ANSA).