(ANSA) - TORINO, 21 SET - Sono in corso le indagini della polizia su un presunto abuso sessuale ai danni di un minorenne avvenuto al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. L'episodio risale alla notte di venerdì 18 settembre e sulla vicenda gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, il ragazzino sarebbe stato adescato da un ventenne con la scusa di fare un giro in monopattino. Sarebbe stato quindi portato al parco dell'Arrivore, dove si sarebbe consumato l'abuso, durato alcuni minuti. I fatti sarebbero avvenuti intorno alla mezzanotte. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul caso Fratelli d'Italia ha annunciato per questo pomeriggio un presidio, al quale parteciperanno il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli. (ANSA).