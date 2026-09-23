(ANSA) - LAMEZIA TERME, 23 SET - Uno studente di 14 anni dell'Istituto comprensivo "Nicotera-Costabile" di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi on line. Secondo quanto si è appreso - sulla vicenda vige uno stretto riserbo - i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. (ANSA).