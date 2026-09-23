(ANSA) - LAMEZIA TERME, 23 SET - Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che a Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'Istituto comprensivo "Nicotera-Costabile" Maria Angela Bilotti. "Il sistema generale - spiega - ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano". (ANSA).