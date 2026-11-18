(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - "Ora basta: le intercettazioni rivelano che Acquaroli ha mentito. Sapeva da anni, non ha denunciato e voleva sistemare Pistarelli". Così in una nota congiunta i gruppi di minoranza del Consiglio regionale delle Marche (Pd, M5s, Avs, Progetto Marche e Lista Ricci) che chiedono le dimissioni del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. "'È una questione di tenuta della Regione, perché sta roba qui se va sui giornali… fra due giorni è finita… questi ci chiedono le dimissioni!'. C'è questa frase, pronunciata dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli il primo dicembre 2025 nel suo ufficio davanti al suo capo di gabinetto Fabio Pistarelli, a smentire le sue ricostruzioni di queste ultime settimane. - aggiungono - Le parole del presidente dimostrano senza ombra di dubbio la sua piena consapevolezza della gravità di quanto stava accadendo e dell'operato del suo capo di gabinetto, Fabio Pistarelli, tanto da temere che se lo scandalo diventasse pubblico e portasse alle dimissioni. Ora, se è uomo di parola, Acquaroli lasci immediatamente la presidenza della Regione Marche". "Dall'intercettazione - conclude la minoranza - emerge chiaramente che il presidente ha mentito all'Aula e ai marchigiani. In Consiglio regionale aveva infatti parlato di un addio maturato 'in tempi non sospetti' e dovuto a un 'apporto deludente', mentre la registrazione restituisce tutt'altra realtà: Acquaroli era terrorizzato esclusivamente dalle ripercussioni mediatiche e politiche, nonostante ammettesse di conoscere i sospetti da lungo tempo. Davanti a segnalazioni ormai precise e qualificate, il presidente ha scelto di non rivolgersi alla magistratura. Stabilire se vi fosse un reato non spettava a lui e di fronte a notizie di tale gravità, il dovere istituzionale gli imponeva di rivolgersi immediatamente all'autorità giudiziaria". (ANSA).