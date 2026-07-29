(ANSA-AFP) - RIAD, 29 LUG - I ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al Mandeb. Lo ha detto un ministro del governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale, all'Afp. Si tratta di "una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari e terroristiche della milizia", ha allertato il ministro dell'Informazione, Moammar al-Eryani. (ANSA-AFP).