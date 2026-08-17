(ANSA) - AVELLINO, 17 AGO - Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, questa mattina a Pietrastornina in provincia di Avellino, suo paese d'origine, ha donato il sangue aderendo all'iniziativa di raccolta straordinaria promossa da DonatoriNati in sinergia con il circolo socio culturale PetraStrumilia, presieduto dallo stesso responsabile del Viminale. "Queste iniziative - sottolinea il presidente di DonatoriNati Tommaso Delli Paoli - danno la possibilità di confrontarsi su temi importanti e soprattutto di dare un esempio ai giovani, affinché diventino parte attiva di un progetto di crescita e sviluppo delle nostre comunità, che non può non passare dal senso civico e dal rispetto della legalità". Un evento che testimonia l'importanza della sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato per diffondere la cultura del dono. "Donare il sangue - afferma il presidente nazionale di DonatoriNati Claudio Saltari - è mettere insieme tre valori fondamentali: sicurezza, legalità e generosità, affinché le future generazioni, seguendo l'esempio delle istituzioni, facciamo proprio l'appello alla donazione di sangue, perché chi dona sangue, dona vita". (ANSA).