(ANSA) - BERLINO, 26 LUG - L'attacco al Pride di Berlino è stato "un attentato terroristico islamista". Lo ha detto il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt, che ha aggiunto che la madre di Abdul Ballout ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002. La famiglia è originaria del Libano. Lo stesso ministro ha poi aggiornato il numero dei feriti nell'attentato: sono 29. Dobrindt ha affermato che il sospettato ha usato un van per investire la folla e poi ha usato un coltello o "un altro strumento contundente" per aggredire i passanti, causando gravi ferite. (ANSA).