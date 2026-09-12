(ANSA) - TRIESTE, 12 SET - "Il brigadiere capo Demetrio De Riccardis è un esempio di dedizione, abnegazione e senso dello Stato. Il suo coraggio, nel tentare di salvare la vita di Antonietta Zamarian che ha tragicamente perso la vita durante il nubifragio a Latisana, è stato encomiabile". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che nel pomeriggio ha fatto visita al brigadiere capo Demetrio De Riccardis, il carabiniere ha tentato di salvare Zamarian che è invece morta, annegata in un sottopasso allagato per il maltempo. "Portargli oggi il ringraziamento mio personale, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il governo - aggiunge Ciriani -, oltre a rendere merito al suo gesto, ci permette di stringerci al dolore per la scomparsa di Antonietta. Un grazie che coinvolge tutte le donne e gli uomini dell'Arma che ogni giorno mettono a repentaglio la loro sicurezza per garantire la nostra. Persone come Demetrio De Riccardis sono un orgoglio per l'Italia e sono il volto migliore della nostra Nazione". Con il ministro c'erano la senatrice di Fdi Francesca Tubetti, il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, il Comandante di Compagnia Maggiore Mauro Marati e il Comandante Radiomobile Maresciallo Ordinario Gaetano Fazio. (ANSA).