(ANSA) - ROMA, 22 SET - Gli Houthi nello Yemen devono "cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi" contro il trasporto marittimo: lo affermano i ministri degli Affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "Le loro azioni riprovevoli costituiscono una pericolosa spirale di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale e di creare instabilità economica su scala mondiale", hanno aggiunto, ribadendo "l'assoluta necessità di garantire la sicurezza marittima permanente". (ANSA).