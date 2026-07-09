(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - Il Nettuno della fontana nella centrale piazza della Borsa con una kefia al collo, di colore rosso: è il simbolo della protesta di questa sera contro il convegno di stamani di Israele con due ministri del governo Netanyahu e un consigliere del premier israeliano e il concerto di musica klezmer svoltosi questa sera in una piazza Verdi blindata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Alcune decine di manifestanti, come era stato annunciato nel pomeriggio, più numeroso del gruppo di questa mattina, si sono presentati ai vari ingressi della piazza Verdi, opportunamente transennata e non raggiungibile per un cordone di uomini delle forze dell'ordine. I manifestanti con bandiere della Palestina hanno scandito cori come "Palestina libera" e "assassini" e hanno lanciato alcuni volantini, dal titolo "Zionists are not welcome". Alcuni manifestanti hanno anche lanciato gavettoni ma la situazione non è mai precipitata oltre qualche momento di tensione. Al termine del concerto, gli spettatori hanno lasciato la piazza attraverso un varco delle Rive protetto da Polizia e Carabinieri per evitare qualunque contatto con i manifestanti. (ANSA).