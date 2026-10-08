(ANSA) - TORINO, 08 OTT - La polizia locale di Torino sta indagando sull'incendio, di probabile origine dolosa, che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha danneggiato un minimarket di via Cardinal Massaia, nel quartiere Borgo Vittoria. Il rogo è avvenuto poche ore dopo una manifestazione per la sicurezza organizzata da Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. A quanto si apprende al momento non è stato accertato alcun collegamento tra i due episodi. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe sollevato la serranda del negozio, al civico 117, all'angolo con via Sospello, versando del liquido infiammabile, probabilmente benzina, tra la saracinesca e la porta a vetri. Le fiamme, divampate intorno a mezzanotte e mezza, hanno danneggiato l'ingresso, annerendo gli stipiti e provocando crepe nel vetro. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il proprietario avrebbe sporto denuncia. In precedenza oltre un centinaio di persone aveva partecipato alla 'Passeggiata futurista per la sicurezza', partita da piazza della Vittoria con lo striscione "Basta degrado, Torino merita rispetto". "Confidiamo che la polizia faccia chiarezza al più presto su quanto accaduto, crediamo che spetti allo Stato applicare le leggi e che in nessun caso i cittadini debbano credere di farsi giustizia da soli - afferma Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale - . Chi cerca di collegare l'incendio al minimarket con la passeggiata futurista di borgo Vittoria è uno sciacallo". "D'altra parte, occorrono risposte urgenti e immediate nelle periferie di Torino, perché la situazione sta sfuggendo di mano. Occorrono più controlli e più presidi delle forze dell'ordine, che vanno messe in condizione di operare con efficacia", conclude Forzese. (ANSA).