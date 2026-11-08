(ANSA) - PIOVE DI SACCO (PADOVA), 08 NOV - Aggressione sventata stanotte al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Immacolata Concezione" di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Intorno all'una di notte un uomo, condotto presso la struttura sanitaria dalle forze dell'ordine in stato confusionale, poco prima della dimissione ha danneggiato i servizi igienici del locale, distruggendo lo specchio e spargendone i vetri a terra. Si è introdotto quindi nel corridoio impugnando un frammento di vetro e minacciando i presenti in sala d'attesa. L'intervento tempestivo del personale sanitario, dei carabinieri e della guardia particolare giurata ha permesso di bloccare immediatamente l'aggressore e condurlo in caserma. Nessuna persona è rimasta ferita. L'attività sanitaria è proseguita regolarmente l'uomo è stato denunciato. "Fortunatamente non ci sono stati danni fisici alle persone, ma episodi del genere generano inevitabilmente un clima di forte tensione e paura tra il personale e i pazienti, oltre a comportare ripercussioni sul normale andamento del servizio. Purtroppo - commenta il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Patrizia Benini - si tratta di situazioni imprevedibili che stanno diventando sempre più frequenti e pericolose per chi lavora ogni giorno in prima linea nei nostri Pronto Soccorso. Siamo impegnati, anche con la Regione, a ricercare interventi preventivi e di difesa sempre più efficaci". (ANSA).