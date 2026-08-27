(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - Gli uomini della questura di Savona hanno arrestato un uomo di 41 anni, originario di Crotone e residente a Genova, responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato dopo che la donna, che pochi giorni fa aveva presentato querela nei confronti dell'uomo per minacce e atti persecutori, ha chiamato il 112 per denunciare la presenza del suo ex compagno vicino alla propria abitazione e delle minacce che l'uomo le stava rivolgendo. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato il l'uomo vicino alla palazzina: alla vista dei poliziotti l'uomo ha assunto immediatamente un atteggiamento ostile, proseguendo nelle minacce sia nei confronti dell'ex compagna, rimasta nel proprio appartamento, che nei confronti dei poliziotti. Durante le operazioni di identificazione l'uomo, che è stato trovato in possesso di un coltello, ha tentato di scappare ma è stato bloccato: ha continuato a profferire minacce nei confronti della donna e degli agenti, arrivando infine a scagliarsi contro uno dei poliziotti. A quel punto un agente ha estratto il taser: la vista del dispositivo ha consentito di calmare l'aggressività dell'uomo. Al termine degli accertamenti di rito, l'arrestato è stato trasferito in carcere a Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria, e denunciato - oltre che per i reati da cui è scaturito l'arresto - anche per porto di oggetti atti a offendere e oltraggio a pubblico ufficiale. (ANSA).