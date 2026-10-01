(ANSA) - LATISANA, 01 OTT - Un uomo, di 50 anni, residente nella zona, si è presentato nei giorni scorsi all'ospedale di Latisana (Udine) in evidente stato di alterazione e agitazione, ed ha minacciato il personale infermieristico e medico che era in servizio, impugnando un coltello con una lama lunga circa 10 centimetri. Il gesto ha ovviamente causato panico tra il personale ospedaliero e gli altri pazienti in attesa. I carabinieri della locale stazione, giunti in pochi minuti dopo che qualcuno ha lanciato l'allarme al 112, lo hanno disarmato e bloccato, sventando così eventuali rischi di aggressione. L'arma è stata sequestrata. Il cinquantenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. (ANSA).