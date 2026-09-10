(ANSA) - GIOIA TAURO, 10 SET - "Da lunedì mi incatenerò al Comune di Gioia Tauro e inizierò lo sciopero della fame. Abbiamo scritto, insieme alla mia giunta, al Viminale e alla Commissione nazionale antimafia, e non ci hanno risposto". Lo dichiara all'ANSA la sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, in merito alle due gravi intimidazioni subite negli ultimi otto mesi. "Entrambe - ricostruisce - con messaggi consegnati a mano nella mia abitazione. Il 18 dicembre ho ricevuto una busta con dentro un biglietto di auguri di Natale e 7 proiettili di cui 4 di Kalashnikov. Dopo questo episodio la Prefettura di Reggio Calabria non ha inteso fare nulla. Il 25 agosto ho ricevuto una lettera dove c'era scritto: 'Se scrivi ancora ti scanniamo i figli e il cane'. Il mio figlio minore è diabetico e tutte le sere escono, con il cane, a camminare perché gli fa bene per la sua patologia, ma da 15 giorni sono chiusi in casa". "Il 26 agosto - spiega Scarcella - ho inviato una Pec alla Prefettura chiedendo che venissero adottate le forme che ritenevano opportune di tutela ma non ho mai ricevuto, fino a oggi, una risposta, né formale né informale. Ho appreso dai giornali che hanno convocato una riunione tecnica di coordinamento che non mi è stata comunicata, né preventivamente né mi sono stati comunicati gli esiti. In un comunicato stampa, vergognoso, la Prefettura per giustificare 11 giorni in cui non ha fatto nulla scrive che l'hanno appreso dai social, quando io ho una Pec con ricevuta di consegna". "Dal momento che il Prefetto di Reggio Calabria - osserva Scarcella - mi ha inviato una Commissione d'accesso ispettivo, ovviamente, non vuole darmi una tutela perché questo potrebbe contrastare con l'idea che ha del Comune di Gioia Tauro. Ho informato la Prefettura, con dovizia di particolari, di provvedimenti importanti che ho preso, perché la Commissione d'accesso non doveva essere mandata a me ma a qualche altra amministrazione", sottolinea. La prima cittadina spiega come al centro della vicenda ci sia adesso "la sicurezza di due ragazzi innocenti". (ANSA).