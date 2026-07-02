(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Continuano i ribassi dei prezzi carburanti sulla rete distributiva. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - giovedì 2 luglio 2026 - i prezzi medi alla pompa in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,804 euro al litro per la benzina e 1,882 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,893 euro al litro per la benzina e 1,968 euro al litro per il gasolio. (ANSA).