(ANSA) - ROMA, 03 SET - Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Mimit - rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy - in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,039 euro al litro per la benzina (ieri 2,027 euro) e 2,147 euro al litro per il gasolio (ieri 2,131 euro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,124 euro al litro per la benzina (ieri 2,110 euro) e 2,221 euro al litro per il gasolio (ieri 2,206 euro). (ANSA).