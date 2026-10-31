(ANSA) - ROMA, 31 OTT - I prezzi dei carburanti sono il lieve calo. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,011 euro al litro per la benzina e 2,242 euro al litro per il gasolio (ieri il prezzo medio era pari a 2,012 euro al litro per la benzina e a 2,248 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,036 euro al litro per la benzina (lo stesso prezzo medio di ieri) e 2,288 euro al litro per il gasolio (2,292 euro al litro il prezzo medio di ieri). (ANSA).