(ANSA) - ROMA, 17 AGO - I prezzi dei carburanti sono stabili sulla rete stradale, continuano a salire in autostrada dove il gasolio in modalità self raggiunge 2,170 euro al litro. Sulle strade l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy indica la benzina in modalità self a 1,992 euro al litro per la benzina e il 2,093 al litro per il gasolio, dopo i rialzi della scorsa settimana. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 euro al litro per la verde (ieri era 2,070) e 2,170 al litro per il diesel (ieri 2,169). (ANSA).