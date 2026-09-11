(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Difficile parlare di una reazione che non riesco a capire e di un ragazzo a cui mi lega un affetto che va molto oltre il lavoro. Ho cercato sempre di aiutarlo e se potrò lo farò anche in futuro. Spero possa superare questo momento personale e professionale molto difficile per lui". Lo afferma raggiunto dall'ANSA Francesco Milleri, numero uno di EssilorLuxottica e presidente di Delfin, in riferimento a Leonardo Maria Del Vecchio. "Desidererei che si possa chiudere la successione di Leonardo Del Vecchio, si plachino queste polemiche inutili e infondate e si lasci l'azienda continuare nel suo percorso di crescita", aggiunge Milleri. "Al management va tutta la mia riconoscenza, li ringrazio di cuore del messaggio anche a nome del vice amministratore delegato Paul de Saillant. È una squadra forte e preparata, composta da bravissimi colleghi in Italia e nel mondo. Con loro il nostro gruppo non può essere in mani migliori", dice Milleri dopo la lettera di sostegno di ieri della prima linea di dirigenti in rappresentanza di tutti i dipendenti del gruppo. Come si sente in questo momento? "Molto confidente sul futuro del gruppo che continua a riportare ogni trimestre risultati record", risponde l'amministratore delegato e presidente di EssilorLuxottica, oltre che presidente di Delfin. (ANSA).