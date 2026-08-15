(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - Nel corso del 2026 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Veneto su casi di incendio sono stati 10.277, oltre mille in più rispetto ai 9.257 registrati alla stessa data di un anno fa. Lo riferisce la statistica ottenuta con la somma delle operazioni effettuate dai sette Comandi provinciali, in questo giorno di Ferragosto attivi in regione con 679 operatori in servizio nell'arco delle 24 ore, di cui 321 nel turno di notte. Tra gli altri interventi dei Vigili del fuoco eseguiti nei sette mesi e mezzo del 2026 fin qui trascorsi, ve ne sono 8.267 per soccorsi e salvataggi (8.911 lo scorso anno) e 4.752 per incidenti stradali (dato che sostanzialmente non varia rispetto ai 4.756 del 2025). In merito alle cause dell'aumento complessivo degli interventi dei Vigili del fuoco registrato quest'anno (31.368, +19% rispetto allo scorso anno) figurano soprattutto le diverse ondate di maltempo che hanno interessato il territorio regionale. E' significativo, infine, il numero di incendi di sterpaglie e vegetazione: dal 1 gennaio al 14 agosto 2026 gli interventi sono già stati 1.056, mentre nell'intero 2025 erano stati 987. (ANSA).