(ANSA) - MILANO, 12 OTT - AmCham Italy, Assolombarda e Confcommercio hanno firmato il Manifesto per portare a Milano un nuovo pilastro Onu sulla governance dell'intelligenza artificiale. La firma dei promotori è avvenuta all'assemblea generale di Assolombarda, al Teatro Dal Verme. Con loro rettori, presidenti di istituzioni scientifiche e culturali e vertici d'impresa: il 9 novembre prossimo è prevista la presentazione della candidatura alle istituzioni. "Il sistema milanese e lombardo si presenta unito per chiedere che Milano diventi la sede di un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla governance dell'intelligenza artificiale", affermano i promotori del manifesto pubblico 'Milano capitale globale della governance dell'Intelligenza artificiale'. Per AmCham Italy (la Camera di commercio americana in Italia) ha firmato il Consigliere delegato Simone Crolla, per Assolombarda il presidente Alvise Biffi, per Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza il presidente Carlo Sangalli. Con la firma prende forma un Comitato promotore civico e trasversale, nel quale ogni firmatario ha lo stesso peso. (ANSA).