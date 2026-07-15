(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Il Comune di Milano ha deciso di revoca l'autorizzazione concessa a Bird Rides Italy per il servizio di monopattini in sharing, con effetto immediato, per mancato adeguamento dei mezzi alle prescrizioni amministrative. Alla base della decisione, spiega una nota dell'amministrazione, vi è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo, in vigore dal 17 maggio 2026, di dotare tutti i monopattini elettrici circolanti su strada di targa come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 110/2026. I monitoraggi condotti da Amat, l'Agenzia mobilità, ambiente e territorio, per conto del Comune hanno rilevato ripetute anomalie: su 36 monopattini controllati nei mesi di maggio e giugno, 21 risultavano privi del contrassegno obbligatorio. Ulteriori verifiche effettuate nei primi giorni di luglio hanno confermato la presenza di mezzi non conformi in diverse zone della città. Nonostante una diffida formale inviata il 1° luglio, con cui si chiedeva alla società di fornire entro tre giorni informazioni dettagliate sulle tempistiche di adeguamento della flotta, e nonostante gli impegni assunti dalla stessa Bird a completare l'operazione entro il mese di giugno, il Comune ha accertato che il servizio proseguiva ancora in condizioni non conformi alla normativa vigente. Per questo è stata revoca l'autorizzazione. I monopattini di Bird erano entrati in servizio a Milano nell'agosto del 2024. Il servizio di monopattini in sharing continuerà ad essere offerto a Milano dalle società Dott e Lime con un totale di 4.000 mezzi disponibili in città. (ANSA).