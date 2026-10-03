BRUXELLES. Nuove regole europee per rendere più efficaci i rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto a rimanere nell’Unione. Il Consiglio ha dato il via libera definitivo al regolamento, che affianca il Patto sulla migrazione e l’asilo. Tra le novità c’è anche la possibilità per gli Stati di istituire centri di rimpatrio in Paesi extra Ue, nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento.

Le persone destinatarie di un provvedimento dovranno lasciare lo Stato interessato e collaborare con le autorità. In caso contrario potranno scattare, secondo le rispettive legislazioni nazionali, riduzioni di benefici e indennità, esclusione dagli incentivi per il rimpatrio volontario, sanzioni economiche e, dove previsto, anche conseguenze penali. Viene inoltre introdotto un ordine europeo di rimpatrio, pensato per facilitare il riconoscimento delle decisioni adottate dagli altri Stati membri.

Regole più severe sono previste per chi rappresenta un rischio per la sicurezza. In presenza di condizioni giustificate e proporzionate, gli Stati potranno imporre un divieto d’ingresso senza scadenza e prolungare la detenzione oltre i 24 mesi. La nuova disciplina consente inoltre di trasferire persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio verso appositi hub in Paesi non appartenenti all’Unione, sulla base di specifici accordi. I minori non accompagnati sono esclusi da questa possibilità.

Secondo il ministro irlandese Jim O’Callaghan, circa due persone su tre tra quelle a cui viene ordinato di lasciare l’Ue non partono effettivamente. Il regolamento sarà ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il giorno successivo. Alcune disposizioni, comprese quelle sugli hub esterni, saranno applicabili immediatamente, mentre per altre sarà necessario attendere un anno.