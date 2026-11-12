(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Sono 6.630.284 i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire al 1° gennaio 2026. In vent'anni sono più che raddoppiati: nel 2006 erano poco più di 3,1 milioni. Solo nell'ultimo anno la crescita è stata del 3,4%, con oltre 217mila nuovi iscritti. Emerge dal XXI Rapporto Italiani nel Mondo 2026 (Rim) della Fondazione Migrantes che dedica particolare attenzione al legame tra mobilità, lavoro e trasformazioni sociali, con lo speciale "Lavorare lontano, costruirsi altrove". Nel 2025 gli espatri di cittadini italiani hanno raggiunto quota 109.004 (il 57,3% ha tra 20 e 39 anni), mentre i rimpatri sono stati 56.451. Rispetto a 10 anni fa gli espatri sono cresciuti del 6,6%, ma i rientri aumentano ancora di più (+88%), sebbene il saldo migratorio resti permanentemente negativo, e con un impatto relativo molto forte in Regioni come Molise, Basilicata e Calabria. L'Europa continua a essere il principale continente di destinazione e ospita oltre la metà degli italiani residenti all'estero. Nel continente europeo, a parte i Paesi tradizionali di emigrazione italiana, spicca il caso della Spagna, diventata una delle mete simbolo della nuova mobilità italiana. Nel luglio 2026 risultano iscritti al sistema previdenziale spagnolo oltre 223 mila lavoratori italiani. Gli espatri verso il Paese iberico sono quasi triplicati negli ultimi cinque anni e oggi la Spagna rappresenta una delle principali destinazioni per giovani qualificati, professionisti (37,1% possiede un titolo universitario) e famiglie alla ricerca non solo di opportunità occupazionali, ma anche di una migliore qualità della vita. Cresce il peso dei cittadini italiani nati all'estero: nel 2015 rappresentavano il 22,8% degli espatri italiani, nel 2025 sono diventati il 34% del totale. Oggi, dunque, più di un emigrato italiano su tre è nato fuori dall'Italia, con una crescita del 59% in 10 anni. Il Rapporto, realizzato da 47 autrici e autori, invita a superare una lettura esclusivamente negativa dell'emigrazione italiana. La mobilità contemporanea non è soltanto perdita di capitale umano, ma anche produzione di relazioni, competenze, innovazione e connessioni internazionali che mantengono vivo il legame con l'Italia. Al tempo stesso, il volume richiama l'attenzione sulle fragilità che accompagnano molti percorsi migratori: precarietà, difficoltà nel riconoscimento delle qualifiche, aumento del costo della vita, accesso diseguale al welfare e ostacoli abitativi. (ANSA).