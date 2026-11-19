Questa mattina al Tribunale di Verona si è tenuto l'incidente probatorio nell'ambito del procedimento per la morte di Moussa Diarra, il migrante Mariano ucciso il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Porta Nuova da un colpo di pistola esploso da un agente in servizio alla Polizia Ferroviaria. Il poliziotto è accusato di omicidio colposo e - in concorso con il collega che era con lui quella mattina - di depistaggio. La Gip Livia Magri aveva respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, disponendo nuovo accertamenti e fissando l'incidente probatorio. Oggi la Gip Sabrina Miceli, che ha sostituito la giudice Magri, ha presentato i quesiti ai tre periti: il medico legale Luigi Papi, il perito balistico Aldo Sarto e l'informatico forense Beniamino Lo Cicero, per l'analisi dei telefoni cellulari degli indagati. La prossima udienza è stata fissata l'11 gennaio 2027, per formalizzare l'incarico ai periti. (ANSA).