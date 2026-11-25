(ANSA) - BRINDISI, 25 NOV - Un 20enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel Brindisino con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso: si tratta del conducente dell'auto che nel tardo pomeriggio di ieri avrebbe investito, uccidendolo, il 21enne Junaed Md mentre percorreva in bici la strada provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni. La vittima, originaria del Bangladesh, era da poche settimane in Italia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'indagato dopo l'incidente sarebbe fuggito facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e della polizia locale di Carovigno. (ANSA).