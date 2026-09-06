(ANSA) - MILANO, 06 SET - Migliora la situazione del Naviglio Grande investito da una fuoriuscita di idrocarburi che fra venerdì e sabato ha creato una scia di oli esausti di 28 chilometri, da Magenta a Milano. Questa mattina i tecnici di Città metropolitana hanno sostituito i pannelli assorbenti lungo il naviglio. Il punto più critico è a Robecco e riguarda la Roggia Soncina dove si è accumulato il materiale della prima fase dell'intervento, che ora va smaltito. La Roggia è stata chiusa ma presenta trafilamenti e acqua stagnante che generano odori sgradevoli. Per questo Città metropolitana con il Consorzio Villoresi ha deciso di anticipare la bonifica della Soncina che richiederà diversi giorni con l'uso di pannelli e cuscini assorbenti insieme alla pulizia delle rive, un sistema ritenuto più efficace ma anche più sostenibile rispetto a sole operazioni di aspirazione. (ANSA).