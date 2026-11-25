Sono alcune migliaia le persone che hanno partecipato a Milano alla manifestazione di Non una di meno per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Milano. Il corteo, partito da piazzale Loreto, ha raggiunto piazza Duomo. Tra le rivendicazioni il contrasto alla violenza di genere, il diritto alla casa, al lavoro e all'autodeterminazione. Durante la manifestazione è stata letta la poesia di Cristina Torre Cáceres, seguita da un minuto di silenzio e poi da un momento di "rumore", tra musica e cori. Presente anche la consigliera regionale del Pd Paola Bocci, con un cartello "Zitta ma". Nei giorni scorsi, durante una seduta del Consiglio regionale, il consigliere di FdI Giacomo Zamperini le aveva rivolto più volte l'espressione "stai zitta". In corso Buenos Aires alcune ragazze hanno realizzato una performance di pole dance attorno a un palo. Da uno dei bastioni di Porta Venezia è stato srotolato uno striscione con la scritta "Fermiamo il dl Valditara". Davanti alla Prefettura gli organizzatori hanno contestato le politiche sulla sicurezza. "La sicurezza non è avere le forze militari per strada. È avere una casa, avere delle scuole che non cadono a pezzi". Nel corso del corteo è stato contestato anche lo sgombero del Villaggio delle Rose, il campo rom di via Chiesa Rossa. Le attiviste hanno definito l'intervento un "assassinio morale", sostenendo che abbia privato della propria casa persone che vivevano nell'insediamento da molti anni. Durante la manifestazione è stato intonato anche il coro "Meloni dimissioni". (ANSA).