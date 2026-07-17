(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Migliaia di sostenitori degli Houthi hanno manifestato a Sana'a nello Yemen contro l'Arabia Saudita, il giorno dopo che il leader Houthi Abdul-Malik al-Houthi aveva minacciato di colpire gli impianti petroliferi sauditi qualora Riad avesse intensificato il proprio coinvolgimento militare nello Yemen. L'Arabia Saudita sostiene il governo yemenita, sia militarmente che politicamente dal 2015, anno in cui le forze Houthi hanno preso il controllo di gran parte dello Yemen settentrionale. (ANSA).