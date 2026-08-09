(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Migliaia di residenti di Ceuta sono scesi in piazza oggi in una grande manifestazione che ha gremito Plaza de la Constitución. Lo riportano i media spagnoli precisando che i dimostranti si sono riuniti per chiedere una risposta alla situazione critica della città, a seguito dell'afflusso di massa di migranti del 30 luglio, e per lanciare un messaggio risuonato per tutto il pomeriggio: "Basta. Ceuta non si arrende". Oltre 10.000 persone - secondo gli organizzatori - e poco più di 5.000 - secondo la polizia nazionale - hanno risposto all'appello delle comunità cristiana, musulmana, ebraica e indù, insieme alla federazione provinciale delle associazioni di quartiere di Ceuta. Hanno manifestato pacificamente per poco più di un'ora. Cittadini di quartieri, età ed estrazioni diverse hanno partecipato a un raduno concepito fin dall'inizio come un'espressione di unità che trascende credo, culture, origini o ideologie, scrive l'Efe. La presenza di migliaia di persone ha caratterizzato il pomeriggio, con le bandiere, le voci e i messaggi dei cittadini che hanno riempito lo spazio pubblico. Gli organizzatori hanno ribadito che non era il momento per colori politici o differenze religiose, ma per Ceuta e la sua gente: una giornata in cui le diverse comunità della città hanno voluto dimostrare di condividere la stessa terra e lo stesso destino. Tra i presenti c'era il presidente della città, Juan Vivas, accompagnato da membri dell'Assemblea e rappresentanti di vari gruppi politici, sebbene la presenza istituzionale sia passata in secondo piano rispetto alla risposta del pubblico. (ANSA).