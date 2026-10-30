(ANSA) - VENEZIA, 30 OTT - Il compositore Michele Tadini è stato nominato nuovo Direttore artistico del Settore Musica per il biennio 2027-2028 della Biennale di Venezia, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. La nomina è stata decisa dal cda, che ha ringraziato ed espresso la più viva gratitudine a Caterina Barbieri per l'impegno e gli ottimi risultati conseguiti. Il prossimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea sotto la direzione di Tadini si svolgerà a Venezia dal 2 al 16 ottobre 2027. "Quella di Michele Tadini - afferma il presidente Pietrangelo Buttafuoco - è una ricerca originale che ha contribuito all'evoluzione della musica elettronica e dei sistemi di interazione in tempo reale, senza mai perdere di vista la dimensione profondamente umana dell'esperienza. La musica in lui è un linguaggio vivo e interdisciplinare, capace di incontrare il teatro, le arti visive, la danza e le nuove tecnologie. Un legame particolare lo unisce alla Biennale di Venezia, alla quale ha preso parte in numerose occasioni come compositore, musicista e autore di opere, performance e installazioni". Tadini si è dichiarato "profondamente grato e onorato. In una vita di lavoro, apprendimento, ricerca, ipotesi, definizioni, ordine e disordine, ogni compositore/ricercatore si interroga sulla musica, sulle sue ragioni, sulle sue necessità. Cerca risposte, si mette in discussione, matura convinzioni su cosa fare e dire. Ora mi viene data fiducia per dare una forma concreta a questi pensieri. Insieme alla gratitudine sento un forte senso di responsabilità. Quello che dirò e farò non dovrà essere solo espressione di ciò che io ritengo importante, ma dovrà essere importante per il pubblico, per la musica stessa". (ANSA).