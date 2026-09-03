(ANSA) - BRUXELLES, 03 SET - "Daphne, hanno fatto di tutto per soffocare la tua voce, ma saranno i criminali a perdere il sonno, perché garantiremo che i responsabili siano chiamati a rispondere. Non ci arrenderemo finché chi ha piazzato la bomba, abusando delle istituzioni per insabbiare tutta la corruzione che tu hai smascherato, non dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni". Lo scrive su X la presidente del Pe, Roberta Mestola, in merito all'assoluzione del magnate maltese Yorgen Fenech, a processo con l'accusa di essere il mandate dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre 2017. (ANSA).