(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, parla dell'opas su Monte dei Paschi di Siena, in una intervista a Cnbc Europe, e cita la famosa frase di Mario Draghi pronunciata nel luglio del 2012 a difesa dell'euro. "Posso dirvi, proprio come Mario Draghi, 'whatever it takes'. Quindi questo è un obiettivo che vogliamo realizzare, raggiungere, e faremo del nostro meglio per portare a termine questa operazione di fusione e acquisizione", afferma Messina. "È fondamentale - aggiunge - per accelerare il piano aziendale. In questo modo potremo anticipare di tre anni la realizzazione del piano. Abbiamo presentato una buona offerta agli azionisti di Monte Paschi di Siena. Ma possiamo anche garantire qualcosa che oggi manca a Mps: la serenità. La trasparenza nel processo di governance. Insomma, qualcosa in grado di creare un porto sicuro per gli azionisti di Monte Paschi di Siena". Grazie all'acquisizione di Mps, "raggiungeremo i 2.000 miliardi di euro nel settore della gestione patrimoniale", conclude il top manager. (ANSA).