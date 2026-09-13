(ANSA) - CULIACÁN, 13 SET - Dieci persone sono state uccise ieri nello Stato messicano di Sinaloa, alla vigilia della marcia per la pace organizzata nella capitale Culiacán per chiedere maggiore sicurezza, dopo due anni di guerra tra le fazioni Los Chapitos e Los Mayos del Cartello di Sinaloa. Lo riferisce Infobae, secondo cui quattro omicidi sono stati registrati a Culiacán, cinque a Mazatlán e uno a Escuinapa. La giornata è stata segnata anche da sparatorie, ritrovamenti di cadaveri e veicoli incendiati, riferisce Reforma. Nello stesso Stato, riferisce El Universal, le autorità hanno arrestato 11 presunti membri di una cellula di Los Chapitos accusata del sequestro e dell'omicidio di 10 lavoratori minerari, avvenuti lo scorso gennaio a La Concordia. I sospetti sono stati fermati a Escuinapa con 12 armi lunghe, munizioni e giubbotti antiproiettile. Centinaia di cittadini sono scesi oggi in strada a Culiacán vestiti di bianco, dopo una messa celebrata dal vescovo Jesús José Herrera Quiñónez, scandendo "Sinaloa rialzati" e "Vogliamo la pace a Sinaloa". Le famiglie hanno portato anche le schede dei loro desaparecidos. Secondo gli organizzatori, la guerra tra le fazioni ha già provocato almeno 4.000 morti. (ANSA).