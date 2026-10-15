(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - "Dobbiamo ridurre significativamente il bilancio comune rispetto alle proposte". "Nessuno Stato membro dell'Ue può permettersi di versare contributi di questa entità". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz al suo arrivo al summit Ue a Bruxelles, prevedendo negoziati "molto, molto difficili". "Ringrazio la presidenza irlandese del Consiglio per la proposta" negoziale ma "è ancora molto lontana da dove dobbiamo arrivare", ha detto. "Mi augurerei che riuscissimo a raggiungere un accordo sul quadro finanziario pluriennale entro fine anno, anche se attualmente le posizioni all'interno dell'Unione europea sono molto distanti". (ANSA).