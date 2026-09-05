(ANSA) - BERLINO, 05 SET - "Non permetteremo a queste persone di distruggere il nostro Paese con le loro parole": lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla vigilia delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, riferendosi all'estrema destra dell'AfD, in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della Cdu, al tempo stesso, ha chiesto un confronto più approfondito sui contenuti con l'AfD. "Dobbiamo affrontare meglio il confronto con questo partito", ha detto. "Dobbiamo confrontarci con i contenuti. Dobbiamo anche confrontarci con la scelta delle parole", ha aggiunto, come riporta la Dpa. (ANSA).